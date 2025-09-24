BURSA’nın Osmangazi ilçesinde, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, Osmangazi Caddesi’nde akşam saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi. İddiaya göre, Kenan B. ile Özay A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Kenan B., yanında getirdiği tabanca ile Özay A.’ya ateş etti.

Başından vurulan Özay A., kanlar içinde yere yığılırken çevredekiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Özay A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Kenan B.’yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları ve görgü tanıkları üzerinden soruşturma sürüyor.