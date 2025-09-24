Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını salonda dinledi ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Emine Erdoğan paylaşımında, "Her yıl olduğu gibi bu sene de Sayın Cumhurbaşkanımız Gazze’nin sesi oldu. Mazlumların çığlığını dünya kamuoyunun gündemine taşıyan bu güçlü ses, adaletin ve merhametin çağrısı" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında ayrıca, adil ve insan onurunu koruyan bir dünya düzeni vurgusu yapan Emine Erdoğan, şu mesajı verdi:

"Biz güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir sistem kurulana kadar ‘Dünya 5’ten büyüktür’ demeye devam edeceğiz."

Gazze’deki kanın durması, çocukların yeniden gülümsemesi ve insanlığın onurunun korunması için uluslararası sorumluluk çağrısında bulundu.

Filistin’i tanıyan ülke sayısının artmasının, bu haklı davanın uluslararası alanda güç kazandığının göstergesi olduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, ortak iradenin zulmü sona erdirerek kalıcı barışın önünü açmasını temenni etti.