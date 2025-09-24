Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe eski Başkanı Ali Koç hakkında önemli bir karar aldı. Koç, futbolun ve kurumların itibarını zedeleyici ifadeler kullandığı gerekçesiyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon TL para cezası ile cezalandırıldı.

Ayrıca, PFDK Fenerbahçe’ye ve Fatih Karagümrük’e de para cezaları verdi:

Fenerbahçe: 17 Eylül 2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe – Corendon Alanyaspor maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle toplamda 620 bin TL para cezası kesildi. Çirkin tezahüratta bulunan Kuzey Tribün E, K, M, C, D, L bloklardaki taraftarların elektronik biletleri bloke edilerek bir sonraki ev sahibi maçına alınmayacak. Ayrıca saha olaylarına karışan Fenerium Alt E bloktaki taraftarların da girişleri engellendi.

Fatih Karagümrük: 17 Eylül 2025’te oynanan Fatih Karagümrük – Rams Başakşehir maçında zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı 220 bin TL para cezası verildi.

Fırat Aydınus: 23 Ağustos 2025’te sosyal medyadaki paylaşımında hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

PFDK kararları, Türk futbolunda disiplin ve fair-play kurallarının uygulanmasına yönelik önemli bir örnek teşkil ediyor.