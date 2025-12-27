Aile Sağlığı Grup Elemanları Derneği adına konuşan Faikcan Büyükkayaer, Sağlık Bakanlığı’na sert sorular yöneltti. Grup elemanlarının fiilen sağlık hizmetinin asli unsuru olmasına rağmen yıllardır güvencesiz ve düşük ücretle çalıştırıldığını belirten Büyükkayaer, “Bakanlık personeliyiz deniliyor ama haklarımız yok sayılıyor” dedi.

Büyükkayaer açıklamasında, Sağlık Bakanı’nın daha önce “Aile Sağlığı Merkezi grup elemanları bizim çalışma arkadaşımız, bakanlık personelidir” sözlerini hatırlatarak şu soruları gündeme taşıdı: “Eğer bakanlık personeliysek neden asgari ücret ve hatta altında maaş alıyoruz? Özlük haklarımız neden yok? Çalışan biziz ama neden iş güvencemiz yok? Doğum yapan, askere giden çalışan geri döndüğünde neden işsiz kalıyor? Bakanlık personeliyiz deniyorsa işverenimiz neden aile hekimleri?”

“Asıl İşi Yapan Biziz, Kadroda Yokuz”

Grup elemanlarının kamu sağlık hizmetinin temel yükünü taşıdığına dikkat çeken Büyükkayaer, 2018 ve 2022 yıllarında birçok kamu taşeronunun kadroya alındığını hatırlatarak, “Asıl işi yapan bizler neden kapsam dışı bırakıldık?” diye sordu.

“Eşit işe eşit ücret ve adalet istiyoruz” diyen Büyükkayaer, aile sağlığı merkezlerinde görev yapan hemşire, ebe, tıbbi sekreter ve diğer grup elemanlarının yıllardır güvencesiz istihdam, düşük ücret, kadro eksikliği ve hak kayıpları ile karşı karşıya bırakıldığını vurguladı.

“Değerimiz Yok Sayılıyor”

Açıklamanın sonunda Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunan Aile Sağlığı Grup Elemanları Derneği, iş güvencesi, kadro hakkı ve özlük haklarının bir an önce yasal güvence altına alınmasını istedi.

“Değerimiz yok sayılıyor. Bu düzen böyle devam edemez” denilen açıklamada, talepler karşılanmadığı takdirde seslerini daha güçlü şekilde duyurmaya devam edecekleri ifade edildi.