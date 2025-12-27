Antalya’ya gelen yabancı turist sıralamasında;
-
Rusya: 3 milyon 922 bin 287
-
Almanya: 3 milyon 449 bin 916
-
İngiltere: 1 milyon 501 bin 68
-
Polonya: 1 milyon 269 bin 547
-
Hollanda: 423 bin 964
Bu verilerle birlikte, Antalya’ya hava yoluyla gelen her 4 turistten biri Alman veya Rus oldu.
Antalya’ya En Çok Turist Gönderen İlk 10 Ülke
Antalya Havalimanı’ndan giriş yapan dış hat yolcularının milliyet dağılımında ilk 10 ülke şöyle sıralandı:
-
Rusya – 3.922.287
-
Almanya – 3.449.916
-
İngiltere – 1.501.068
-
Polonya – 1.269.547
-
Hollanda – 423.964
-
Ukrayna – 417.182
-
Romanya – 411.861
-
Kazakistan – 369.769
-
Çekya – 289.601
-
Litvanya – 244.232
Havalimanında Yoğun Trafik
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre, aynı dönemde Antalya Havalimanı’nın dış hatlar bölümünde 187 bin 571 uçuş gerçekleşti. Bu da günde ortalama 561, saatte yaklaşık 23 uçuş anlamına geliyor.
Ocak-kasım döneminde dış hatlarda gelen-giden toplam yolcu sayısı 31 milyon 641 bin 28 olarak kayıtlara geçti.
Antalya, bu rakamlarla birlikte Avrupa ve Rusya pazarındaki güçlü konumunu koruyarak Türkiye turizminin lokomotifi olmayı sürdürdü.