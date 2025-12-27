Antalya’ya gelen yabancı turist sıralamasında;

Rusya: 3 milyon 922 bin 287

Almanya: 3 milyon 449 bin 916

İngiltere: 1 milyon 501 bin 68

Polonya: 1 milyon 269 bin 547

Hollanda: 423 bin 964

Bu verilerle birlikte, Antalya’ya hava yoluyla gelen her 4 turistten biri Alman veya Rus oldu.

Antalya’ya En Çok Turist Gönderen İlk 10 Ülke

Antalya Havalimanı’ndan giriş yapan dış hat yolcularının milliyet dağılımında ilk 10 ülke şöyle sıralandı:

Rusya – 3.922.287 Almanya – 3.449.916 İngiltere – 1.501.068 Polonya – 1.269.547 Hollanda – 423.964 Ukrayna – 417.182 Romanya – 411.861 Kazakistan – 369.769 Çekya – 289.601 Litvanya – 244.232

Havalimanında Yoğun Trafik

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre, aynı dönemde Antalya Havalimanı’nın dış hatlar bölümünde 187 bin 571 uçuş gerçekleşti. Bu da günde ortalama 561, saatte yaklaşık 23 uçuş anlamına geliyor.

Ocak-kasım döneminde dış hatlarda gelen-giden toplam yolcu sayısı 31 milyon 641 bin 28 olarak kayıtlara geçti.

Antalya, bu rakamlarla birlikte Avrupa ve Rusya pazarındaki güçlü konumunu koruyarak Türkiye turizminin lokomotifi olmayı sürdürdü.