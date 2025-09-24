Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de ateşkes sürecine ilişkin açıklamalarına yazılı bir bildiriyle yanıt verdi. Açıklamada, Hamas’ın hiçbir zaman ateşkesin önünde engel olmadığı vurgulandı.

“Ateşkese engel olmadık”

Hamas’ın açıklamasında, “Gazze'de ateşkes sağlanmasına hiçbir zaman engel olmadık ve bu yönde gerekli esnekliği gösterdik. ABD yönetimi, arabulucular ve tüm dünya, ateşkesin önündeki tek engelin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu bilmektedir” denildi.

“Netanyahu anlaşmayı ihlal etti”

Hamas, Netanyahu’nun ocak ayında yapılan anlaşmayı ihlal ettiğini, ayrıca ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından sunulan önerinin Hamas tarafından kabul edilmesine rağmen İsrail tarafından görmezden gelindiğini belirtti.

Doha’da Trump’ın son önerisini görüşen Hamas heyetinin toplantısı sırasında İsrail’in saldırı düzenlediği de hatırlatıldı.

“ABD’nin desteği savaşı uzatıyor”

Açıklamada, ABD’nin İsrail’e sağladığı siyasi ve askeri desteğin de savaşın sürmesine katkı sağladığı vurgulandı.