Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin dün geceden itibaren Rusya’nın yoğun hava saldırısı altında olduğunu bildirdi. Zelenskiy, saldırılarda 30’dan fazla füze ve 650’nin üzerinde insansız hava aracının (İHA) kullanıldığını duyurdu.

Enerji ve Sivil Altyapı Hedef Alındı

Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’nın farklı bölgelerinde enerji tesisleri ve sivil altyapıyı hedef aldığını belirterek, arama kurtarma ekiplerinin saldırı yapılan bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Saldırılarda Can Kayıpları

Zelenskiy açıklamasında,

Kiev bölgesinde bir kadının Rus İHA saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini,

Khmelnytskyi bölgesinde bir kişinin öldüğünün bildirildiğini,

Zhytomyr bölgesinde ise bir binaya isabet eden Rus İHA’sı nedeniyle 4 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiğini aktardı. Ayın Karanlık Yüzü Keşfedilecek! İçeriği Görüntüle

Zelenskiy, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

13 Bölgeye Hava Saldırısı

Ukrayna lideri, 13 bölgenin hava saldırılarına maruz kaldığını, İHA ve füzelerin önemli bir kısmının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü kaydetti.

Zelenskiy ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaşı durdurmak istemediğini ifade etti.