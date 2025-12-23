Çankakale’nin Ayvacık ilçesinde, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’a ait villada yapılan aramaların ardından gözaltına alınan bekçi H.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Villada Jandarma Araması
‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sadettin Saran’ın, Ayvacık ilçesine bağlı Kuruoba köyündeki villasında 21 Aralık tarihinde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı.
Aramaların ardından villanın bekçisi H.D. gözaltına alındı. H.D., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Villa Havadan Görüntülendi
Öte yandan Sadettin Saran’ın Kuruoba köyündeki villası, aramaların ardından dron ile havadan görüntülendi.