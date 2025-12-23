CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında önemli konuşmalar yaptı.

Şehit Kubilay’ın şehit edilişinin 95. yılını anan Özgür Özel, "Cumhuriyet düşmanlarına baş vereceğiz, ama baş eğmeyeceğiz" dedi.

DEPREMZEDELER SALONDA BAĞIRDI

Deprem bölgesinden gelen bir grup, AKP'nin Meclis'e getireceği Yargı Paketi’nde depremde kusurlu olanların affedileceğini ileri sürüp, Özgür Özel konuşurken "Bu suçlular affedilemez. Sesimizi duyan yok mu" diye isyan ettiler.

Bazı depremzedelerin anladıkları görüldü.