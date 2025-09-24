Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Amna Al Dahak Al Shamsi ile New York’ta bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Sıfır Atık ve İklim Kanunu vurgusu

Bakan Kurum, görüşmede Sıfır Atık Hareketi ve İklim Kanunu başta olmak üzere Türkiye’nin çevre ve iklim değişikliğiyle mücadelede yürüttüğü çalışmaları mevkidaşına anlattığını belirtti.

COP31 adaylığına destek çağrısı

İklim krizine karşı uluslararası iş birliğine verdikleri önemi vurguladıklarını kaydeden Kurum, Türkiye’nin COP31 adaylığına destek beklediklerini dile getirdi.

Alternatif su kaynakları yönetiminde iş birliği

Görüşmede ayrıca alternatif su kaynakları yönetimi ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi konusunda iş birliği iradesi ortaya konuldu.

Bakan Kurum, “Gerçekleştirdiğimiz verimli görüşmenin, yeni ortak çalışmalarımız adına daha da güçlenmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.