TFF 1. Lig’in 7. haftasında Iğdır FK ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, güçlü rakibini 4-2 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Goller peş peşe geldi

Maça hızlı başlayan Iğdır FK, 7. dakikada Gökcan Kaya ile öne geçti. Hatayspor, 9. dakikada Rui Pedro ile skoru eşitlese de 24. dakikada yeniden sahneye çıkan Gökcan Kaya, takımını 2-1 öne geçirdi.

İkinci yarıda fark açıldı

Karşılaşmanın ikinci yarısında üstünlüğünü sürdüren Iğdır FK, 60. dakikada Ahmet Emin Engin’in golüyle farkı ikiye çıkardı. 70. dakikada ev sahibi ekipten Conte kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Hatayspor, 81. dakikada Oğuzhan Matur ile farkı 1’e indirse de uzatma dakikalarında sahneye çıkan Koita, skoru 4-2’ye taşıdı ve maçın sonucunu belirledi.

Iğdır FK 3 puanı hanesine yazdırdı

Bu galibiyetle Iğdır FK, ligde çıkışını sürdürürken, Hatayspor sahadan puansız ayrıldı.