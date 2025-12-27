İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

27 Aralık 1919: Ankara’nın kaderi nasıl değişti?
27 Aralık 1919: Ankara’nın kaderi nasıl değişti?
İçeriği Görüntüle

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin isimleri şöyle:

  • Remzi Albayrak – İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı
  • Bekir Önder – CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi üyesi
  • İbrahim Amed – İş insanı
  • Hakan Köse – Şoför

Emniyet güçlerince düzenlenen operasyonlarda 4 şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Muhabir: Haber Merkezi