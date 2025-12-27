İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin isimleri şöyle:
- Remzi Albayrak – İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı
- Bekir Önder – CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi üyesi
- İbrahim Amed – İş insanı
- Hakan Köse – Şoför
Emniyet güçlerince düzenlenen operasyonlarda 4 şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
Muhabir: Haber Merkezi