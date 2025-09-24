Bursa’nın İznik ilçesinde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. İznik Gölü sahilinde bulunan bir kafeye otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler, tabancalarla ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

Saldırı kameraya yansıdı

Silahlı saldırı anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin otomobille kafenin önüne geldiği ve ardından tabancalarla ateş açtığı anlar yer aldı.

1 kişi yaralandı

Kurşunların isabet ettiği S.Ç. (50) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Polis soruşturma başlattı

Saldırının ardından polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.