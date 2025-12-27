Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı anlamlı paylaşımla dikkat çekti. Bakanlık, çocuklarla halat çekme oyunu oynayan Mehmetçiğin yer aldığı kareyi “Günün fotoğrafı” etiketiyle yayımladı.

Paylaşılan fotoğrafta, Mehmetçiğin çocuklarla birlikte oyun oynadığı samimi anlar yer aldı. Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan paylaşım, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

“Asıl Güç, Masumların Güvenidir”

Fotoğrafa eşlik eden mesajda, “Güç silahta değildir. Asıl güç, masumların size duyduğu güvendir” ifadelerine yer verildi. Mesaj, Mehmetçiğin sadece vatan savunmasında değil, toplumla kurduğu gönül bağında da güçlü olduğuna vurgu yaptı.

Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

MSB’nin paylaşımı, kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı ve yorumlandı. Vatandaşlar, Mehmetçiğin çocuklarla kurduğu samimi iletişimin gurur verici olduğunu dile getirdi.