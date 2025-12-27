Yangın, sabah saatlerinde Silifke ilçesine bağlı Mukaddem Mahallesi 220 Sokak’ta bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Alevlerin hızla büyümesi nedeniyle evde bulunan iki kardeş dışarı çıkamadı.

Edinilen bilgilere göre baba H.T.’nin olay sırasında işte olduğu, anne A.T.’nin ise evden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki bir markete alışveriş için gittiği öğrenildi. Marketten dönen anne, evden yükselen dumanları fark edince büyük bir panik yaşadı ve durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinleri de ekipler gelene kadar yangına müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan aramada, Poyraz T. ve Ayaz T.’nin cansız bedenlerine ulaşıldı. Küçük kardeşlerin ölüm haberi, olay yerinde bulunan anne ve yakınlarını sinir krizine soktu. Sağlık ekipleri anneye olay yerinde müdahale etti.

Hayatını kaybeden iki kardeşin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından detaylı inceleme başlatıldı.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının elektrik kontağı ya da farklı bir sebepten çıkmış olabileceği ihtimalleri üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yaşanan acı olay, ev yangınlarında çocuk güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Mahalle sakinleri, ailenin büyük bir trajedi yaşadığını belirterek, olayın şokunu uzun süre atlatamayacaklarını ifade etti.