Kalyon Kültür’ün ev sahipliğinde, Tarihi Taş Konak’ta gerçekleştirilen sergi, Gazze’de yaşanan yıkımın içinden doğan direnişi sanat aracılığıyla görünür kılmayı amaçlıyor. Emine Erdoğan, paylaşımında serginin taşıdığı insani ve vicdani anlamın altını çizdi. Sergi, Filistin halkının yaşadığı acıları ve onurlu duruşunu sanatın evrensel diliyle anlatıyor.

“Filistin’i savunmak insan kalma hakkını savunmaktır”

Emine Erdoğan, paylaşımında Filistin meselesinin yalnızca bir coğrafya ya da siyasi gündem olmadığını vurguladı. “Filistin’i savunmak, tüm insanlığın değerlerini ve insan kalma hakkını savunmaktır” ifadelerini kullanan Emine Erdoğan, yaşanan zulme karşı sessiz kalınmaması gerektiğini belirtti. Bu sözler, serginin taşıdığı mesajın evrensel bir vicdan çağrısı olduğunu ortaya koydu. Emine Erdoğan’ın açıklamaları kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Gazze için umut ve direniş vurgusu

Paylaşımında sergiye ilişkin bir videoya da yer veren Emine Erdoğan, Gazze’ye dair umut dolu mesajlar verdi. “Küllerinden doğacak bir Gazze’ye inanıyoruz” diyen Emine Erdoğan, yaşanan tüm yıkıma rağmen umudun canlı tutulması gerektiğini ifade etti. Bu inancın ancak dayanışma ve ortak sorumlulukla güçlenebileceğini dile getirdi. Serginin de bu umudu diri tutan önemli bir adım olduğunu vurguladı.

“Geriye kalanlarla bir ve beraber olmalıyız”

Emine Erdoğan, Filistin halkının yükünü paylaşmanın insani bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. “Geriye kalanlarla bir ve beraber olarak, yüklerini omuzlayarak, bu umudun ve direnişin bir parçası olmalıyız” sözleriyle dayanışma çağrısında bulundu. Bu yaklaşımın, sadece maddi değil manevi bir birliktelik anlamına geldiğini belirtti. Sergi, bu birliktelik duygusunu sanat yoluyla güçlendirmeyi hedefliyor.

Hanzala vurgusu dikkat çekti

Emine Erdoğan’ın paylaşımında yer verdiği Hanzala göndermesi de dikkatlerden kaçmadı. Filistin direnişinin sembollerinden biri olan Hanzala üzerinden verilen mesaj, vicdanlara hitap etti. “Olmalıyız ki Hanzala’nın küslüğü bitsin ve artık yüzünü bize dönsün” ifadeleriyle, dünyanın Filistin’e sırtını dönmemesi gerektiği vurgulandı. Bu sözler, serginin sembolik ve duygusal yönünü daha da güçlendirdi.

“Kalanlar” Sergisi yoğun ilgi görüyor

Nişantaşı’ndaki Tarihi Taş Konak’ta açılan “Kalanlar” Filistin Sergisi, sanatseverler ve sivil toplum temsilcilerinden yoğun ilgi görüyor. Sergide, Gazze’de yaşanan yıkımın izleri, direnişin ve umudun sembolleriyle birlikte sunuluyor. Kalyon Vakfı ve Türk Kızılay iş birliğiyle hayata geçirilen etkinlik, Filistin halkının sesi olmayı amaçlıyor. Sergi, sanatın evrensel diliyle farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Vicdanlara çağrı niteliğinde bir sergi

“Kalanlar” Filistin Sergisi, sadece bir sanat etkinliği olmanın ötesinde, küresel bir vicdan çağrısı olarak değerlendiriliyor. Emine Erdoğan’ın mesajları da bu çağrıyı güçlendiren önemli bir destek niteliği taşıyor. Sergi, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerken aynı zamanda umudu ve direnişi öne çıkarıyor. Etkinliğin, Filistin’e yönelik duyarlılığın artmasına katkı sağlaması bekleniyor.

📍#KalanlarFilistin Sergisi Açılış… pic.twitter.com/2t27D1B9tT — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 27, 2025