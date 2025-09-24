Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul’da önemli bir uluslararası etkinliğe imza attı. AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, “Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Üyesi Ülkelerin Sismik Risk Değerlendirme Kapasitesini Güçlendirme Bölgesel Çalıştayı” 22 ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Deprem riskine karşı ortak çözümler

Çalıştayda, ülkeler arasında deprem risklerinin değerlendirilmesi, bu alandaki iş birliğinin artırılması ve sismik risklerin azaltılmasına yönelik ortak yaklaşımlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

AFAD’dan üst düzey katılım

Etkinliğe AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Dış İlişkiler Daire Başkanı Muhammet Maruf Yaman ve Marmara Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanı Gökhan Yılmaz katıldı.

22 ülke temsil edildi

Çalıştaya, farklı ülkelerden gelen akademisyenler ve uluslararası kuruluşların temsilcileri de katılım göstererek, deprem risk yönetiminde küresel iş birliğinin önemine dikkat çekti.

AFAD, çalıştayın ardından yaptığı açıklamada, “Deprem riskini azaltmaya yönelik ortak çalışmaların artırılması, afetlere karşı daha dirençli bir bölge inşa etme yolunda önemli bir adım” değerlendirmesinde bulundu.