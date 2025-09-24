Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik etmek üzere bulunduğu New York’ta, Global Turks Vakfı’nın açılış etkinliğine katıldı. Programda Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, AmCham Türkiye Başkanı Emre Karter, TAİK Başkanı Murat Özyeğin ve iş dünyasından temsilciler yer aldı.

“Türkiye’nin teknoloji yolculuğu hızla ilerliyor”

Bakan Kacır, etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye’nin yüksek teknoloji alanında son yıllarda önemli mesafe kat ettiğini belirterek, “2000’li yılların başıyla kıyaslandığında AR-GE, inovasyon ve fikri mülkiyet alanında büyük ilerlemeler sağlandı. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında küresel şirketlerle entegre olacak güçlü bir altyapı oluşturduk” dedi.

“Cumhuriyetin ikinci yüzyılı Türkiye Yüzyılı olacak”

Türkiye’nin stratejik konumunu daha da güçlendirmek için diaspora ve küresel ölçekte Türk liderlerle iş birliğinin önemine dikkat çeken Kacır, “İster Türkiye’ye dönerek, ister bulundukları ülkelerde çalışmaya devam ederek Türkiye ile daha güçlü bağlar kurmanızı istiyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı yapabilmek için birlikte daha fazla çaba göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye güçlendikçe insanlık kazanacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasına da değinen Kacır, “Cumhurbaşkanımız insanlığa adalet, merhamet ve vicdan değerlerini yeniden hatırlattı. Bugünün küresel sistemi insanlık için gerekli rolü üstlenemiyor. Türkiye güçlendikçe sadece milletimiz değil, insanlık ailesinin geleceği de daha aydınlık olacak” dedi.

Global Turks Vakfı’nın açılış etkinliği, Türkiye’nin uluslararası görünürlüğünü artırmak, küresel liderlerle bağları güçlendirmek ve teknoloji yolculuğunda yeni fırsatlara kapı aralamak amacıyla gerçekleştirildi.