BM 80. Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri’nde temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’taki Türkevi’nde ABD’li düşünce kuruluşu temsilcileriyle buluştu. Toplantı, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) koordinasyonunda düzenlendi.
Üst Düzey Katılım
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
TBMM Başkanvekili Celal Adan
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran
Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım
AK Parti genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri katıldı.
ABD’li Düşünce Kuruluşlarıyla Görüşme
Toplantıda Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra küresel güvenlik, ekonomi, enerji, çevre ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. Görüşmenin içeriğine dair detay paylaşılmadı.