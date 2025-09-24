Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi’nde yaşayan Fadim Temirhanoğulları (52), 12 Eylül 2024’te boşanma aşamasındaki eşi Savaş Temirhanoğulları (48) tarafından sabaha karşı tabancayla vurularak öldürüldü. O sırada evde bulunan çiftin 16 yaşındaki kızları İ.T., silah seslerini duymasına rağmen uyumaya devam etti. Sabah uyandığında annesini kanlar içinde buldu.

Polis ekipleri, cinayet sonrası kaçan zanlıyı arkadaşı Fikret İnal ile birlikte Korkuteli ilçesinde suç aleti tabancayla yakalayarak tutukladı.

İki Dava Birleştirildi

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 6’ncı duruşmada önemli bir gelişme yaşandı. Daha önce açılan “Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme” davası ile Fadim Temirhanoğulları’nın ölümünden 2 ay önce eşinin hakkında yaptığı “silahlı tehdit ve hakaret” şikâyetine ilişkin dava birleştirildi. Savcı, Savaş Temirhanoğulları’nın bu suçlardan da cezalandırılmasını talep etti.

Sanık ve Tanık İfadeleri

Sanık Savaş Temirhanoğulları mahkemede, “Olay anını hatırlamıyorum. Silahı polisler gelince kendim teslim ettim” dedi. Arkadaşı Fikret İnal ise olayın aniden geliştiğini, suçsuz olduğunu savundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen komşu Ümit Ertürk, olaydan yaklaşık 15 gün önce gece vakti evden tanımadığı bir erkeğin çıktığını iddia etti. Bu ifadeye, maktulün ailesi ve avukatları tepki göstererek, “yalan tanıklık” suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Aileden ve Kadın Hakları Derneklerinden Tepki

Fadim Temirhanoğulları’nın annesi Mediha Saçlı, gözyaşları içinde, “Benim çocuğum 9 kurşunla hunharca öldürüldü. En ağır cezayı almalılar” dedi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına açıklama yapan Avukat Yağmur Burçin Sayın, kadın cinayetlerinde davaların uzatılmaması gerektiğini vurguladı.

Duruşma Ertelendi

Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı 15 Ekim’e erteledi.