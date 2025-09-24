Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi’ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, hareketin her yıl daha fazla insana ulaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Eşim Emine Erdoğan’ın himayesinde yürüyen Sıfır Atık Hareketi’nin tüm dünyada her yıl dalga dalga büyüyen, daha fazla insana ve kalbe ulaşan bir farkındalık halkasına dönüştüğünü görmek bizim için ayrı bir bahtiyarlıktır.”

“Gelişmiş Ülkeler Yükümlülüklerini Yerine Getirmeli”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmiş ülkelere de çağrıda bulunarak:

“Bu süreçte gelişmiş ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmesi artık bir tercihten öte yükümlülük haline gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevreye saygılı bir gelecek için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak,

“Tabiata saygılı bir gelecek inşa etme hedefiyle çıktığımız yolda 2053 net sıfır emisyon hedefine doğru kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.” dedi.