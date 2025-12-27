Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev’de düzenlediği basın toplantısında Rusya ile devam eden savaş ve barış sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, ABD tarafından geçen ay önerilen ve daha sonra revize edilen barış planının yüzde 90 oranında tamamlandığını söyledi.

Zelenskiy Florida’ya Gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Florida’ya seyahat edeceğini belirten Zelenskiy, “Bu hafta sonu yoğun geçecek. Sanırım pazar günü Başkan Trump ile Florida’da bir görüşme gerçekleştireceğiz” dedi.

Güvenlik Garantileri ve Barış Masada

Zelenskiy, Trump ile yapılacak görüşmede güvenlik garantileri ve barış planının son detaylarını ele almayı hedeflediklerini ifade etti. Barış anlaşmasının ABD topraklarında imzalanıp imzalanmayacağına ilişkin kararın ise henüz netleşmediğini kaydetti.

Toplantının temel amacının barış sürecini nihayete erdirmek olduğunu vurgulayan Zelenskiy, ülkesinin toprak bütünlüğü ile Zaporijya Nükleer Santrali’nin kontrolü gibi kritik başlıkların da gündeme geleceğini belirtti.

“Barış Planı Dört Taraflı”

Barış planının yalnızca Kiev ve Washington’un inisiyatifinde olmadığını dile getiren Zelenskiy, sürecin çok taraflı olduğunu söyledi. Zelenskiy, “Ortada 20 maddelik bir taslak ve dört taraf var: Ukrayna, ABD, Rusya ve Avrupa. Bu taslak, Rusya ve Avrupalılar olmadan imzalanamaz” değerlendirmesinde bulundu.