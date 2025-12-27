Ticaret Bakanlığı, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte, tüketiciyi mağdur edebilecek haksız fiyat artışlarına karşı 81 ilde eş zamanlı denetimlerini yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, başkent genelinde 6 ilçede 17 ayrı ekiple sahaya indi.

Temel Gıda ve Yılbaşı Ürünleri Denetlendi

Ankara’daki denetimlerde market ve AVM’lerde özellikle temel gıda ürünleri, meyve-sebze, et ve et ürünleri, kuruyemiş ile yılbaşı alışverişlerinde yoğun talep gören hediyelik eşyalar mercek altına alındı. Ürünlerin raf etiketleri ile kasa fiyatları karşılaştırılarak herhangi bir uygunsuzluk olup olmadığı kontrol edildi.

Denetim ekipleri, yalnızca anlık fiyatları değil, ürünlerin son üç aya ait fatura bilgilerini de inceleyerek fiyat artışlarının gerekçelerini değerlendirdi. Bu uygulamayla, asgari ücret artışı bahane edilerek yapılan ölçüsüz zamların tespit edilmesi hedefleniyor.

“Haksız Fiyat Artışına Mani Olmak İstiyoruz”

Ankara İl Ticaret Müdürü Elif Tan, denetimlerin amacının tüketiciyi korumak olduğunu vurguladı. Tan, asgari ücret artışının bazı işletmeler tarafından fırsata çevrilmek istendiğine dikkat çekerek, buna kesinlikle müsaade edilmeyeceğini belirtti.

Elif Tan, “Asgari ücretin açıklanmasının ardından bu artışı gerekçe göstererek haksız ve ölçüsüz fiyat artışı yapılmasının önüne geçmek istiyoruz. Bunun için denetimlerimizi yoğun şekilde sürdürüyoruz” dedi.

Uygunsuzluk Tespit Edilirse Kurula Sevk Edilecek

Denetimlerde haksız fiyat artışı tespit edilmesi durumunda dosyaların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edileceğini belirten Tan, nihai kararın bu kurul tarafından verileceğini ifade etti. Kurulun fahiş fiyat veya haksız fiyat artışı tespit etmesi halinde ise idari yaptırımlar uygulanacak.

Tan, özellikle temel ihtiyaç ürünlerinde vatandaşın korunmasının öncelik olduğunu vurgulayarak, denetimlerin yılbaşı sürecinde daha da sıklaştırıldığını söyledi.

Kuruyemiş ve Atıştırmalıklar Yakın Takipte

Yılbaşı alışverişleri nedeniyle kuruyemiş, atıştırmalık ürünler, gazlı içecekler ve meyve reyonlarının da yoğun şekilde denetlendiğini kaydeden Tan, Ankara’nın farklı noktalarında eş zamanlı kontrollerin sürdüğünü belirtti.

“Elimizden geldiğince, asgari ücrete yapılan artışın fahiş fiyatlara dönüşmemesi için sahadayız” diyen Tan, Ticaret Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda denetimlerin aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.