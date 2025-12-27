Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşı yaklaşırken merdiven altı üretim yapan korsan satıcıların arttığına dikkat çekti. Sosyal medya hesabı X üzerinden açıklamalarda bulunan Palandöken, özellikle yılbaşı gecesi tüketilen gıdaların ciddi sağlık riskleri barındırabileceğini söyledi.

“Normal Fiyatının Altındaki Ürünlerde Hile Riski Yüksek”

Palandöken, yılbaşı dönemlerinde bayatlamış, miadı dolmuş ya da içeriği belli olmayan ürünlerin çok daha düşük fiyatlarla satışa sunulduğunu belirterek şu uyarılarda bulundu:

“Bilmediğiniz, tanımadığınız kişilerden alınan; fiyatıyla cazip gösterilen, nerede ve nasıl üretildiği belli olmayan ürünler ciddi risk taşır. Özellikle pasta, börek, atıştırmalıklar ve şarküteri ürünleri güvenilir yerlerden alınmalıdır.”

Merdiven altı üretimlerin zehirlenme vakalarına yol açtığını vurgulayan Palandöken, akşam saatlerinde araç arkasında satılan kuru yemişler ile karışık paketlere karşı da dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Şarküteri ve Çabuk Bozulan Gıdalara Dikkat

Yılbaşı gecesi sık tüketilen pastırma, sucuk, balık, midye, ciğer, tavuk sote ve sütlü ürünlerin son derece hassas olduğunu ifade eden Palandöken, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafaza edilmemesi halinde sağlık sorunlarına yol açabileceğini dile getirdi.

“Fiyatı ekonomik gibi görünen ürünler, sağlığınızdan edebilir. İçeriği belli olmayan yiyecekler hem sizi hem de misafirlerinizi riske atar.” Uludağ’da Yılbaşı Tatilinin Bedeli Dudak Uçuklatıyor İçeriği Görüntüle

Yılbaşı Gecesi Trafikte Taksi ve Toplu Taşıma Önerisi

Palandöken, yılbaşı gecesi trafikte artan risklere de dikkat çekti. Alkol tüketimi, yorgunluk ve yoğunluk nedeniyle kazaların arttığını belirten Palandöken, vatandaşlara araç kullanmamaları çağrısında bulundu.

“Mümkünse toplu taşıma araçları ya da 24 saat hizmet veren taksi durakları tercih edilmeli. Taksi esnafımız yılbaşı gecesi boyunca görev başında olacak.”

“2026 Yılının Hayırlara Vesile Olmasını Diliyorum”

TESK Başkanı Palandöken, korsan satıcıların sayısının yılbaşı yaklaştıkça arttığını belirterek, vatandaşların hem alışverişte hem de trafikte dikkatli olması gerektiğini yineledi. Açıklamasının sonunda ise şu temennide bulundu:

“Şimdiden 2026 yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir yılbaşı geçirmenizi temenni ediyorum.”