Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürütüyor. Ekipler sık sık gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirilirken market, pazar, ve fırınlar da sık sık kontrol ediliyor.

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Zabıta ekipleri, semt pazarlarını da yakın markaja alıyor. Tezgahtaki etiketlerin üzerindeki rakamlar ve yazıların anlaşılırlığı kontrol edilirken, etiketi olmayan ürünler ve etikette hile yapanlar da Ticaret İl Müdürlüğüne bildiriliyor. Ayrıca Pazar tezgahlarının temizliği de kontrol edilirken belirtilen çizgiyi geçen tezgahlara da işlem uygulanıyor.'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 'Fiyat değişikliklerinin fırsatçılığa dönmemesi için zabıta ekiplerimiz titizlikle denetimlerini gerçekleştiriyorlar. Pazarda etiket hilesinin önüne geçmek için yoğun bir mesai harcıyoruz. Ekiplerimiz tezgahları tek tek gezerek kontrollerini gerçekleştiriyorlar. Bizler vatandaşımızın iyiliği ve hakkını korumak için denetimlerimizi sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.