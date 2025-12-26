Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye’nin Humus vilayetinde bulunan ve Alevilerin ibadet ettiği İmam Ali bin Ebu Talib Camisi’ne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Özel, saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralananlara ise acil şifa dileklerini iletti.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Özel, saldırının yalnızca bir ibadethaneyi değil, aynı zamanda toplumsal barışı ve birlikte yaşama iradesini hedef aldığını vurguladı.

“Demokratik ve Barış İçinde Bir Suriye’yi Savunuyoruz”

Komşu Suriye’de kalıcı barış ve istikrarın sağlanabilmesi için tüm tarafların samimiyetle sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade eden Özel, CHP’nin yaklaşımına da dikkat çekti. Özel, tüm kimliklerin ve inançların anayasal güvence altında bir arada yaşayabildiği demokratik bir Suriye’den yana olduklarını belirterek, bu duruşu her platformda savunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Alevileri hedef alan saldırıyı bir kez daha güçlü şekilde kınayan Özel, benzer acıların yaşanmaması için uluslararası kamuoyunu ve ilgili tüm kesimleri sorumluluk almaya davet etti.