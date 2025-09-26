Arabesk müziğin güçlü sesi olarak bilinen 51 yaşındaki Güllü (Gül Tut), Yalova’daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Oğlu Tuğberk Yavuz, olayın intihar değil elim bir kazadan kaynaklandığını belirterek, “Sosyal medyada dolaşan intihar haberleri asılsızdır” açıklamasını yaptı.

Sanatçının ani ölümü sonrası ise aylar önce verdiği röportaj yeniden gündem oldu. Güllü, hayatının bir gün beyaz perdeye aktarılması durumunda kendisini Serenay Sarıkaya’nın canlandırmasını istediğini söylemişti. Ünlü şarkıcı, “Hayatım film olsa, Serenay Sarıkaya’nın başrolde olmasını çok isterdim. Duruşu ve asaleti bambaşka” ifadelerini kullanmıştı.

Sanat dünyasını yasa boğan Güllü’nün cenaze törenine dair detayların ailesi tarafından paylaşılacağı öğrenildi.