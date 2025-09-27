Mardin’in Artuklu ilçesi Kotek Mahallesi’nde sabah saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Olay, iddialara göre iki grup arasında başlayan tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesiyle meydana geldi. M. Veysi Demir (35) olay yerinde yaşamını yitirirken, İdris B. (44), Selma Ç. (36), Melek B. (8), İsa B. (35), Emine D. (50) ve Ramazan B. (17) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.