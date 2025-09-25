Kanal D’nin başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı Eşref Rüya dizisi, ikinci sezon ikinci bölümüyle ekranlara damga vurdu. Dizi, tüm kişiler kategorisinde 7.78 reytingle 1. sırada, AB grubunda 7.38 reytingle 2. sırada ve ABC1 kategorisinde 8.62 reytingle 2. sırada yer aldı.

Star TV’de yayınlanan ve başrollerinde Hazal Subaşı, Kaan Miraç Sezen ve Burak Berkay Akgül’ün yer aldığı Sahipsizler dizisi ise ikinci sezon üçüncü bölümüyle reyting listesine girdi. Dizi, tüm kişiler kategorisinde 5.22 reytingle 3. sırada, AB grubunda 1.71 reytingle 8. sırada ve ABC1 kategorisinde 3.21 reytingle 7. sırada tamamladı.

Sosyal medyada ise Eşref Rüya, Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy etiketleriyle binlerce tweet atıldı.