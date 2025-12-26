Kaza, saat 22.00 sıralarında Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. E.G. idaresindeki 78 DD 916 plakalı ambulans, Atatürk Bulvarı Sanayi Kavşağı yönüne geçiş yapmak istediği esnada M.M. yönetimindeki 78 ABL 976 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrilerek metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansta bulunan sağlık personelleri E.G., H.G.A. ve S.K. yaralandı. Yaralı sağlıkçılar meslektaşları tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor. (DHA)

Kaynak: DHA