Sosyal medyada sıkça sorulan “Beyaz’la Joker nedir?” sorusuna tanıtım filminde esprili bir dille yanıt veren Beyazıt Öztürk, izleyiciyi programa şu sözlerle davet etti:

Bu eğlenceli çağrı, programın enerjisini ve samimi atmosferini daha tanıtım aşamasında ortaya koydu.

Eğlence, Samimiyet ve Büyük Ödül Bir Arada

İzlenme rekorları kıran tanıtımda Beyaz, programdan beklentileri yine kendine has tarzıyla seçmeli bir soruya dönüştürdü:

A) Eğlence

B) Samimiyet

C) 3 milyon lira ödül ve jokerler

D) Hepsi

Cevap ise Beyaz’a yakışır şekilde geldi:

“D) Hepsi. Siz karışmayın. Bende, Kanal D’de.”

Yarışma Heyecanı ve Kahkaha Dolu Anlar

Eğlence, yarışma ve yüksek ödülün buluştuğu “Beyaz’la Joker”, izleyicilere hem rekabet dolu anlar hem de kahkaha garantili bir televizyon deneyimi sunacak. Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekrana gelecek program, kısa sürede sezonun iddialı yapımları arasında yerini almaya aday.

İlk Bölüm Tarihi ve Saati

“Beyaz’la Joker”,

4 Ocak Pazar

Saat 20.00

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.