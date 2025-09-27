Altındağ Belediyesi, mahallelerde güvenlik ve halk sağlığı açısından risk oluşturan metruk yapılar ile gecekonduları ortadan kaldırmaya devam ediyor. Belediye ekipleri, son bir yıl içinde 257 yapının yıkımını gerçekleştirerek ilçeyi daha güvenli ve yaşanabilir hale getirdi. Terk edilmiş binalar tek tek tespit edilerek zaman kaybetmeden yıkıldı.

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Bölgemizdeki terk edilmiş yapıları hızla yıkıyoruz. En fazla yıkımı yaz aylarında gerçekleştirdik. Daha güzel bir Altındağ için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.

En Fazla Yıkım Gültepe ve Doğantepe’de

Başkan Tiryaki, göreve geldikleri günden itibaren görüntü kirliliği ve güvenlik riski oluşturan yapılarla mücadele ettiklerini vurgulayarak, “Son bir yılda 257 yapının yıkımını tamamladık. En yoğun çalışmayı Gültepe ve Doğantepe mahallelerimizde yürüttük. Metruk yapılarla mücadelede kararlıyız, dönüşümün öncüsü olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İhbarlara Öncelik Veriyoruz”

Vatandaşların ve muhtarların ihbarlarının büyük önem taşıdığını belirten Tiryaki, “Bize ulaşan tüm ihbarları değerlendirmeye alıyoruz. Hemşehrilerimiz 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi’nden ya da 0552 444 39 19 WhatsApp ihbar hattımızdan bizlere ulaşabilirler” dedi.