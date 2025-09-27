Mamak’ta Yol ve Kaldırım Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Ankara’nın tarihi dokusu ve kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkan Beypazarı ilçesinde bu yıl 28’incisi düzenlenen Beypazarı Festivali, görkemli bir açılışla başladı. Festivalin açılış törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, ilçe yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşma yapan Başkan Yavaş, festivalin Beypazarı’nın tarihî ve kültürel değerlerini ön plana çıkaran önemli bir etkinlik olduğunu vurguladı. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ise festivalin ilçenin tanıtımına ve yerel ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti.

Festival boyunca Beypazarı Karaşar Mahallesi Halk Oyunları Ekibi, geleneksel halk oyunları ve gösterileriyle ziyaretçilere görsel bir şölen sundu. Ayrıca festival alanında açılan stantlar, yerel ürünlerden el sanatlarına kadar birçok farklı ürün ve kültürel deneyimi katılımcılara sunarak festivale ayrı bir renk kattı.

Katılımcılar, etkinlikler ve stantlar aracılığıyla hem Beypazarı’nın kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu hem de ilçenin turizm potansiyeline tanıklık etti. Festival, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerek Beypazarı’nı kültür ve sanatla buluşturan önemli bir organizasyon olarak dikkat çekiyor.