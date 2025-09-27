Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin, Mardin’de düzenlenen ‘Ortak Akıl Güçlü Şehir Çalıştayı’nda kentin ekonomik ve turistik potansiyelini değerlendirdi. Tekin, Mardin’in Mezopotamya Ovası’nın verimli topraklarına sahip olduğunu hatırlatarak, “Çiftçilerimiz kuraklık, yüksek elektrik maliyetleri ve yetersiz desteklerle mücadele ediyor. Hedefimiz, Mardin’i yalnızca Türkiye’nin değil; Orta Doğu’nun üretim ve ticaret üssü haline getirmektir” dedi.

Tekin, kente gelen turistlerin ortalama 1,5 gün kaldığını vurgularken, Mardin’in kültürel mirası ve tarihi değerleriyle öne çıktığını belirtti. 2022 ihracat rakamlarına değinen Tekin, “İhracatımız 1,14 milyar dolar; bunun yüzde 56’sı hububat ve bakliyat ürünlerinden oluşuyor. Turizmde ise her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlıyoruz. 120 arkeolojik sit alanı, 1029 tescilli tarihi bina, cami, manastır ve kiliseler bulunuyor. Fakat turistler kenti kısa süreli ziyaret ediyor” diye konuştu.

“IRAK, Suriye ve Körfez ülkeleri bizim doğal pazarımızdır” diyen Tekin, Mardin’in Avrupa’ya açılacak ticaret yollarının merkezinde yer aldığını ifade etti. Tekin, kentin üretim, ihracat, turizm, gençlik, kadın istihdamı, kültür ve tarihi değerleriyle sadece bölgesine değil, tüm Türkiye’ye güç katacağını söyledi. Çalıştaydan çıkacak rapor ve projelerin Mardin’in kalkınmasına katkı sağlayacağını belirten Tekin, ortak akılla hareket ederek kenti tarımda, sanayide, turizmde, eğitimde ve dijitalleşmede örnek bir şehir yapabileceklerini dile getirdi.