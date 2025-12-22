Kaza, akşam saatlerinde Midyat ilçesi merkez Yeni Mahalle'de meydana geldi. İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 47 LB 636 plakalı hafif ticari araca çarptı. Otomobildeki 3 kişi kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 kişi yapılan kontrollerinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin, park halindeki hafif ticari araca çarptığı ve ardından otomobilden 3 kişinin çıktığı görülüyor. (DHA)