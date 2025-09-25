Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki görüşmesinde en dikkat çekici başlık enerji oldu. Trump, görüşme sırasında Türkiye’nin Rusya’dan petrol alımını sona erdirmesi gerektiğini açıkça dile getirdi.

Bu çağrı, özellikle son yıllarda enerji ihtiyacının önemli bir kısmını Rusya’dan karşılayan Türkiye açısından kritik bir soru doğurdu: “Türkiye Rusya’dan petrol alımını kesecek mi?”

Görüşmeden sonra her iki taraftan da bu konuda net bir açıklama yapılmadı. Ancak Trump, ilişkilerin olumlu yönde ilerlemesi halinde Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırabileceklerini söyleyerek Türkiye'ye yeni bir mesaj gönderdi.

Beyaz Saray’daki bu temas, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir döneme işaret ederken, enerji politikalarının nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor.