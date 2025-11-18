İş insanı Dinçer Azaphan, eğitim yardımları kapsamında desteklerini Ankara’ya taşıdı. Bugün şehirde üç farklı ilkokula forma ve kırtasiye seti gönderildi. Azaphan, bu tür desteklerin tek seferlik olmayacağını, aksine kesintisiz şekilde devam edecek bir programın parçası olarak yürütüleceğini vurguladı.

Ankara’daki okullar için bugünkü yardımlar, öğrencilerin eğitim yılını biraz daha rahat geçirmesine ışık tutacak türden. Yardım paketi içinde içinde okul forması ve kırtasiye malzemeleri var.