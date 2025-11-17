Rusya’nın önde gelen e-ticaret platformlarından Ozon, sonbaharın en önemli kampanyalarından biri olan “11.11” sonuçlarını açıkladı. Kampanya boyunca platform 36 milyondan fazla müşteriyi çekerken, bu da trafiği, sipariş hacmini ve sınır ötesi satışları önemli ölçüde artırdı. Genel büyüme içinde özellikle Türk satıcılar öne çıkarken, Brüt Mal Hacmi (GMV) geçen yılın aynı dönemine göre, neredeyse iki katına çıktı, sipariş sayısı ise yaklaşık üç kat arttı.

Bu yıl “11.11” indirimi, Ozon’da, 23 Ekim’de başladı. Böylece alışveriş dönemi daha uzun sürdü ve daha fazla müşteriye ulaşma imkânı ortaya çıktı. Satış dinamikleri özellikle platformun sınır ötesi segmentinde belirginleşirken, kampanya dönemi boyunca 12 milyondan fazla müşteri yurt dışından ürün siparişi verdi. En yoğun gün olan 11 Kasım’da, Ozon Global üzerinden yurt dışı ürünler için 2 milyona yakın sipariş oluşturuldu.

Ozon Global’de satışlar, 11 Kasım’da Moskova saatiyle 20:00–21:00 arasında zirveye ulaştı. Bu bir saat içinde kullanıcılar, Türk ve diğer uluslararası satıcılardan 100 binden fazla sipariş verdi. Kampanya boyunca Ozon Global ürünleri 3,1 milyardan fazla görüntülenme aldı; yalnızca “Giyim” kategorisindeki ürünlerin görüntülenme sayısı 1,3 milyarı geçti.

“11.11” süresince Türk satıcıların satışları parasal olarak en hızlı şekilde araç lastikleri ve jantları kategorisinde artarken, artış geçen yıla göre yaklaşık yedi kat oldu. Türk satıcılar için sporcu besinleri kategorisi de yaklaşık altı kat artışla güçlü bir performans gösterdi. Bunun yanı sıra dış giyim geçen yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse üç kat, aletler kategorisi ise neredeyse iki kat arttı.

Aktif büyüme adet satışlarında da görüldü. Satışlarda mutlak lider sporcu besinleri oldu; bu ürünlere talep geçen yıla nazaran sekiz kattan fazla arttı. Saç bakım kozmetiği de beş kata yakın artışla yüksek talep gördü. Yüz bakım kozmetiği ise neredeyse dört kat büyüdü.

“RUSYA PAZARI TÜRK SATICILAR İÇİN OLAĞANÜSTÜ FIRSATLAR SUNUYOR”

Ozon Global Turkey Genel Müdürü Hazal Maraş, “Rusya pazarı Türk satıcılar için olağanüstü fırsatlar sunuyor. Onların yaklaşımının nasıl değiştiğini görüyoruz, tek seferlik gönderilerden Ozon’da markalarını düzenli olarak büyütmeye geçiyorlar. Platformumuz bugün sadece bir vitrin değil, aynı zamanda büyüme için tam teşekküllü bir ekosistem. Türk işletmelerinin bölgede tüm potansiyelini ortaya çıkarmasına yardımcı olmak için araçlarımızı geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Ozon Global, Ağustos 2022’de İstanbul ofisinin açılmasından bu yana Türk girişimcilerle iş birliğini aktif şekilde geliştiriyor. Şubat 2025’ten itibaren Türk satıcılar Ozon Global üzerinden ürünlerini yalnızca Rusya’da değil, aynı zamanda Azerbaycan’da da satabiliyor. 2025’in üçüncü çeyreği sonuçlarına göre, Türk satıcıların platformdaki cirosu geçen yıla kıyasla 1,5 kat arttı, Türkiye’den Ozon’a verilen sipariş sayısı ise neredeyse iki katına çıktı.