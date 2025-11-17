CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kardeşi, Mersin Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Arzu Seçer hayatını kaybetti. Seçer'in uzun süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Seçer'in vefatı sevenlerini derinden üzerken, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan başsağlığı mesajı yayımladı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan yayımladığı mesaj da şu ifadeleri kullandı; "Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilimiz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in değerli kardeşi Arzu Seçer’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, Vahap Başkanımız ve ailesi ile tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum."