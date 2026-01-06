Cem Yılmaz’ın Netflix’te yılbaşında yayınlanan fenomen gösterisi **“CMXXIV”**te yaptığı dövme esprisinin hedefindeki ismin kim olduğu netleşti. Ünlü komedyenin sahnede “Only Allah can judge me” sözleriyle anlattığı kişinin, sevilen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ olduğu ortaya çıktı.

Yılmaz’ın büyük ilgi gören ve gişe rekorları kıran gösterisi, yılbaşı günü Netflix platformunda izleyiciyle buluştu. Gösteride yer alan bu espri, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Espride Kıvanç Tatlıtuğ Kastedildi

Sahnede anlatılan dövme hikâyesindeki ismin, geçmişte “Only Allah can judge me” yazılı dövme yaptırdığı bilinen Kıvanç Tatlıtuğ olduğu öğrenildi. Tatlıtuğ’un yıllar önce yaptırdığı bu dövme, magazin basınında uzun süre konuşulmuştu.

Sosyal Medyada Geniş Yankı Uyandırdı

Cem Yılmaz’ın söz konusu dövme esprisi, özellikle Tatlıtuğ hayranları arasında mizahi paylaşımlara konu oldu. Kullanıcılar, gösteriden kesitleri paylaşarak ünlü komedyenin göndermesini yorumladı.

Yeni yılın ilk gününde yayınlanan CMXXIV gösterisi, Cem Yılmaz’ın güncel olaylara ve ünlüler dünyasına dair yaptığı esprilerle izlenme listelerinde üst sıralarda yer almayı sürdürüyor.