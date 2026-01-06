Turkcell Süper Kupa yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan Fenerbahçe, finale yükselen taraf oldu.

Kerem erken golle perdeyi açtı

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 4’üncü dakikada öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazdan savunma arkasına sarkan Musaba’nın pasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Kerem, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Direkler geçit vermedi

İlk yarıda iki takım da önemli pozisyonlar yakaladı. Jhon Duran ve Asensio ile etkili ataklar geliştiren Fenerbahçe, direklere takıldı. Samsunspor ise Tomasson ile tehlikeli oldu ancak kaleci Ederson gole izin vermedi.

Duran farkı ikiye çıkardı

İkinci yarıda baskısını artıran sarı-lacivertliler, 67’nci dakikada farkı ikiye çıkardı. Jhon Duran, Musaba ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahasında topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Kırmızı kart ve VAR kararı

Karşılaşmanın 78’inci dakikasında Samsunspor’dan Makoumbou, Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Bir dakika sonra Fenerbahçe’nin bulduğu gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Fenerbahçe finalde

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Fenerbahçe’nin 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla Turkcell Süper Kupa’da finale yükselen taraf oldu.