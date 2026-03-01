C Grubu’nda çıktığı 3 maçı da kazanan Türkiye, liderlik koltuğunda oturuyor. Ay-yıldızlılar, elemelerin ilk penceresinde Bosna Hersek’i 93-71, İsviçre’yi ise 85-60 mağlup ederek dikkat çekici bir başlangıç yaptı.

İkinci pencerenin ilk maçında da Sırbistan deplasmanından 82-78’lik galibiyetle dönen milliler, grupta 3’te 3 yaparak önemli bir avantaj elde etti.

Hedef: 4’te 4 ve İkinci Tur

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım, yarın sahadan galibiyetle ayrılması halinde ikinci tura yükselmeyi garantileyecek. Milliler, hem grupta 4’te 4 yapmayı hem de Sırbistan karşısında üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.

Sırbistan İkinci Sırada

Sırbistan ise elemelerde İsviçre’yi 90-86, Bosna Hersek’i 74-72 mağlup ederken Türkiye’ye 82-78 kaybetti. 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada bulunan Sırplar, İstanbul’dan galibiyetle dönerek gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor.

A Milli Takım Aday Kadrosu

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer, Furkan Haltalı, Malachi Flynn, Yiğit Arslan, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı, Onuralp Bitim, Metecan Birsen, Tarık Biberovic, Can Korkmaz, Yiğit Onan, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, İsmail Cem Ulusoy, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven.

Basketbolseverler, kritik mücadelede millilerin ikinci tur biletini alıp alamayacağını merakla bekliyor.