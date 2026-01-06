Ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonları kapsamında gözaltına alınan isimler arasına, Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih Ünal karakterini canlandıran oyuncu Doğukan Güngör de eklendi. Güngör, dün gece saat 03.00 sıralarında evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evinde yapılan aramanın ardından ünlü oyuncu, ifadeye alınmak üzere Halkalı’daki İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Doğukan Güngör’ün İfadesi Yarın Alınacak

Operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alınması nedeniyle Doğukan Güngör’ün ifadesinin yarına kaldığı öğrenildi. Güngör, yarın Narkotik Şube’deki işlemlerinin tamamlanmasının ardından test yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edilecek. Savcılık, oyuncu hakkındaki nihai kararını adli tıp raporu ve ifade sürecinden sonra verecek.

Dizi setine gitmeye hazırlanırken gözaltına alındığı belirtilen Güngör’ün büyük şok yaşadığı ve sabah saatlerinde kendisini Narkotik Şube’de bulduğu ifade edildi.

Gold Film Avukat Desteği Sağladı

Geçtiğimiz günlerde menajerlik ajansından ayrılan Doğukan Güngör’e, dizinin yapım şirketi Gold Film tarafından hukuki destek verildiği belirtildi. Yapım şirketinin avukatı Hakan Ayranpınar’ın oyuncuya yardımcı olması için görevlendirildiği, süreci yakından takip ettiği öğrenildi.

Operasyonla ilgili soruşturma devam ederken, gözaltına alınan diğer ünlü isimlerin de ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Kamuoyu, sevilen dizi oyuncusu hakkındaki savcılık kararını merakla bekliyor.