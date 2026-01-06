Genel seçimin ardından TBMM'deki sandalye dağılımı neredeyse her ay değişiyor. Son genel seçimlerde CHP listelerinden ve CHP’nin oylarıyla Meclis'e giren milletvekilleri birer birer AKP’ye katılıyor. CHP listelerinden Meclis'e giren bazı milletvekillerin AKP’ye katılması tartışma konusu oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu taraftarı olduğu için partiden dışlandığını ileri süren CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır CHP’den istifa etmişti.

Hasan Uğur Çakırla birlikte geçen yılın Temmuz ayında Gelecek Partisi'nden istifa edip bağımsız kalan İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ve DEVA Partisi'nden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu törenle AK Parti'ye katılacak.

Çarşamba günü yapılacak AKP grup toplantında 3 milletvekillerine rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.

Son olarak Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’nden (GP) istifa edip bağımsız kalan 3 milletvekilinin daha AKP’ye geçeceği iddiası ortaya atıldı. DEVA ve GP’den Meclis’e giren 24 vekilden 12’si istifa etti. TBMM’de DEVA’nın 8, GP’nin 4 milletvekili kaldı.

