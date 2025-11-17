Öğrenci Kolektifleri, KYK burslarının artırılması ve kredi borçlarının silinmesine yönelik sürdürdükleri kampanya kapsamında bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde CHP Milletvekili Veli Ağbaba ile bir araya geldi.

Görüşmede hem öğrencilerin talepleri hem de Ankara Emniyeti’nin demokratik haklarını kullanan üniversitelilerin ailelerini aradığı iddiaları gündeme getirildi. Öğrenciler, ekonomik koşulların ağırlaştığını ve mevcut burs-kredi sisteminin öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kaldığını belirterek üç ana talebi Meclis’e sundu:

KYK bursunun asgari ücretin yarısına çıkarılması, Tüm KYK kredilerinin burşa çevrilmesi, Mevcut KYK kredi borçlarının silinmesi.

Açıklamada, üniversite öğrencilerinin kampüslerde, sokaklarda ve Meclis’te taleplerini duyurmaya devam edeceği vurgulandı.

Öğrenci Kolektifleri, kampanya kapsamında 15 Aralık’ta Meclis’e yürüyüş çağrısında bulunarak tüm üniversitelileri dayanışmaya davet etti.