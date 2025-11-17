CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın gerçekleştirilecek olan Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Toplantısı’nda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunacak.

CHP Ankara İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, toplantıya katılmak isteyen yurttaşların ilçe başkanlıklarına başvurarak katılım sağlayabilecekleri belirtildi. Parti yetkilileri, tüm halkı toplantıya davet ederek geniş katılımla yapılacak grup toplantısının önemine dikkat çekti.

CHP, Grup Toplantısı’nın her hafta olduğu gibi kamuoyunun yakından takip ettiği açıklamalara sahne olacağını, vatandaşların demokratik katılımının ise kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı.