Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Ankara Şube Eş Başkanı Zelal Anğay, 2026 Merkezi Yönetim Bütçesi’ne ilişkin yaptığı açıklamada hükümete sert eleştiriler yöneltti.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş'ın haberine göre; Bütçenin emekçilerin değil sermaye gruplarının çıkarlarına göre şekillendirildiğini söyleyen Anğay, “Milyonlarca emekçi temel ihtiyaçlarına bile ulaşamaz hale geldi. Mutfakta yangın büyüyor, barınma krizi derinleşiyor” ifadelerini kullandı.

Vergi yükünün yine dar gelirli kesime yıkıldığını vurgulayan Anğay, bütçe harcamalarının da büyük ölçüde sermayeye, faiz ödemelerine ve silahlanmaya aktarıldığını belirtti. KESK’in bütçe süreci boyunca meydanlarda olacağını açıklayan Anğay, “Halk için bütçe talebimizi büyütmek için genel grev–genel direniş çağrısı yapıyoruz” diyerek tüm yurttaşları ortak mücadeleye davet etti.

“BÜTÇENİN HARCADIĞI HER 100 TL’NİN 44 TL’Sİ SERMAYEYE”

Anğay, bütçe harcamalarının da emekçiler aleyhine olduğunu aktararak, “Bütçenin harcadığı her 100 TL’nin 20 TL’si faiz ödemelerine, 5 TL’si büyük şirketlere teşvik olarak, en az 16 TL’si silahlanmaya, 3 TL’si geçmediğimiz köprülere ve yolların Hazine garantilerine gidiyor. Halkın alın teri savaş politikalarına ve müteahhitlerin kasasına akıtılıyor.” ifadelerini kullandı.

Kamu hizmetlerine ayrılan payın yok denecek kadar az olduğunu belirten Anğay, “Toplanan 100 TL verginin yalnızca 4 TL’si yoksullukla mücadeleye, 3 TL’si koruyucu sağlığa, 2,9 TL’si istihdama ayrılıyor. Bu paylar yaşanan derin kriz karşısında yok hükmündedir.” dedi.

