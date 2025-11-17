Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; teklif, özellikle Milli Park alanlarına ilişkin cezai yaptırımlar ve konaklama tesislerine dair yeni çerçeveler içeriyor.

MİLLİ PARKLARDA YAPTIRIMLAR ARTIYOR

Yeni düzenlemeye göre, Milli Parklar’da hava-su kirliliğine yol açan ya da bitki örtüsüne zarar verenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak. Ayrıca belirlenen alanlarda otel ve konaklama tesislerinin yapılmasına izin verilecek.

VERGİ PAKETİNDE HANGİ DEĞİŞİKLİKLER VAR?

Vergiye yönelik kapsamlı düzenlemeleri içeren kanun teklifinin de önümüzdeki günlerde Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.