Bakan Işıkhan, yaptığı paylaşımda, “Gençlerimizden İŞKUR Gençlik’e yoğun ilgi. Gençliğin lideri Sayın Cumhurbaşkanımız, üniversite okuyan evlatlarımızın isteğiyle kontenjanımızı **150 bine yükseltmişti. Bugün itibarıyla 483 bin 331 başvuru aldık. Gençlerimize teşekkür ediyoruz. Türkiye Yüzyılı’nın sahibi gençlerimiz için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, programın devam edeceğini ve gençlerin Türkiye Yüzyılı hedeflerine katkı sağlayacak projelerde yer almalarını desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) November 15, 2025