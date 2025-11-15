Sonsöz Gazetesi’nden Rıza Pehlivan’ın haberine göre; Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan portalı olan www.ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre; başvurular 17-26 Kasım 2025 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

Söz konusu alım için başvuru yapacakların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olması, Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025 Yılı Devlet Memuru Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’nda ilan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2024 yılı KPSS’ye girmiş olması ve merkez teşkilatı; “İhale/Kontrat Uzmanı, Beden Eğitimi Öğretmeni, Su Ürünleri Öğretmeni, Arama Kurtarma Uzmanı, Ön Mali Kontrol Uzmanı, Grafiker,” unvanlarında yapılacak başvurularda 2024 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puan türünden; “Memur (Mal Sorumlusu)(Merkez teşkilatı), Memur (Taşra teşkilatı)” unvanlarında yapılacak başvurularda 2024 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93 puan türünden kılavuzda belirtilen asgari puanı almış olması gerekiyor.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.